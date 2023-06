‘Dança dos Famosos’: representante do Pará, Rolon Ho mantém 1º lugar na disputa

Rolon Ho, o representante do Pará na “Dança dos Famosos”, quadro do “Domingão com Huck” da TV Globo, avançou mais uma etapa da disputa, neste domingo (4). O dançarino, que faz dupla com a atriz Priscila Fantin, com quem dançou no ritmo de salsa, manteve o primeiro lugar conquistado desde a repescagem com o brega paraense.

A dupla conquistou o público do programa e alcançou nota dez da platéia. O júri técnico deu nota 9,6 e o júri artístico 10. Com essas notas, o casal ficou em primeiro lugar no time feminino e permanece com folga na disputa.

Levando a bandeira do Pará por onde passa e afirmando já ser paraense, Rolon Ho nasceu em Caiena, na Guiana Francesa, e veio ainda bebê para o Pará. Foi no Estado, que ainda criança, ele iniciou a sua formação na dança por meio de projetos sociais.