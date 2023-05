Rolon Ho dança brega na repescagem da Dança dos Famosos

Hoje, 21, os passos do brega vão ganhar mais uma vez destaque nacional. A ritmo escolhido para a Dança dos Famosos tem o gingado paraense e vem acompanhado de passos únicos e característicos. No Domingão com Huck, da TV Globo, o brega será destaque a partir das 15h50.

Para quem está em Belém, Rolon Ho vai receber os fãs em uma festa gratuita. O coreógrafo estará no Portal da Amazônia, a partir das 17h, para assistir junto com o público a exibição do programa. Se apresentam por lá: Jorginho e Banda, Wanderley Andrade, banda Fruto Sensual, Chyco Salles, Edilson Moreno, Kim Marques e banda Pérola Negra.

“Estou muito feliz, realizado, estou em um momento de muita emoção e precisando controlar, porque eu tenho uma batalha pela frente, já que tenho que dançar e passar de fase”, revelou Rolon Ho.

Ele e a sua dupla Priscila Fantin estão na repescagem e precisam de uma boa nota para voltarem para a disputa oficial. “Nesse momento estamos vivendo a repescagem do programa, todo mundo falando: ‘ah, uma vaga já é da Priscila com o Rolon’, justamente pelo fato de eu ser paraense e dançar brega. Mas não é assim, estou no programa e tenho que colocar a artista para dançar, para ela ser evidência e aparecer. A Priscila tem que aprender em quatro dias o que o paraense faz a sua vida inteira. Ela está tirando de letra, tudo. O ritmo do brega é rápido, acelerado, então tem sim os seus desafios na respiração, em controlar a energia e dar o seu melhor a cada ponto. Mas ela amou os movimentos, a dança e a música. Ela está super empolgada, já experimentou o figurino. A Priscila está batendo o cabelo, e tenho certeza que o paraense vai adorar vê-la dançando o brega, vão achar que ela bebeu desse açaí mesmo. Vai ser lindo”, disse.

Assim como ocorreu no funk, quando Rolon não dominava o ritmo, alguns professores da Dança dos Famosos ajudaram o paraense. Agora, a situação virou, e ele deu dicas para os seus oponentes: “Quando anunciaram que era o brega, fiz questão de contribuir com todo mundo. Acredito que esse momento é uma competição que eu quero muito passar de fase, mas é muito maior que eu: o brega está na Dança dos Famosos. É muito maior do que o Rolon passar, do que a Priscila passar, na minha cabeça. É a primeira vez, em 20 anos de programa, que o brega vai estar em evidência. Então, eu fiz questão de contribuir com todo mundo mandando vídeo aulas que tenho, ajudando nas coreografias, tirando dúvidas dos professores e dos famosos. A gente precisa ver para além do resultado de hoje, ver um espetáculo de brega de todos os casais, é por isso que eu digo que é muito maior que eu nesse momento. Jamais iria me fechar com o meu conhecimento, abrir o jogo e disse: ‘galera, esse vídeo vai te ajudar nisso’. Queria contribuir, de fato, para o espetáculo ser lindo”

Além dos giros e piruetas conhecidos do brega, outros passos precisam estar presentes na coreografia. “A estrutura básica do nosso brega é o passinho que vai para frente e para trás, isso tem que ter. A marcação de 1 2 3, aquela movimentaçãozinha, aquela patinha, movimento do twister e o bate cabelo, quando a parceira joga para o lado e frente”, explicou.