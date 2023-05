Rolon Ho comemora escolha do Brega como ritmo da semana para a Dança dos Famosos

Desde 2005, a Dança dos Famosos é exibida no Domingão, da TV Globo. Nos últimos dois anos, os paraenses se sentiram representados pelo coreógrafo e dançarino Rolon Ho. Agora, o Pará vai estar literalmente no palco do programa, a dança da semana é brega.

Mesmo na repescagem, Rolon Ho comemora a escolha do ritmo para a disputa semanal. “São 20 anos de Dança dos Famosos no programa, levando a cultura da dança a dois e solo, e a gente nunca teve essa oportunidade. E esse ano, em 2023, depois de muita luta, graças ao nosso diretor Henrique Matias (diretor), ao Luciano Huck e as pessoas que olharam com muito carinho para o Pará, pela primeira vez vai ter o brega na Dança dos Famosos. Vai ter a nossa dança, música, cultura. Estou muito feliz por esse momento, porque é histórico para o programa e para nós, paraenses, de ter a nossa dança em evidência”, disse.

“Isso é fundamental para nossa cultura, para o fortalecimento dela. Ano passado a gente teve o ‘Ritmo Brega’ como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará. Então eu estou muito feliz de ver cada vez mais o brega alcançar aonde ele realmente deve estar. Porque é um ritmo nosso, que a gente ama, que a gente acorda e dorme ouvindo brega, se não é na nossa casa, é o vizinho. Então, é a nossa música, e dessa vez está sendo evidenciado no Domingão”, acrescentou.

Rolon Ho explicou que desde a sua primeira participação na atração, em 2022, já pedia ao diretor pela presença do ritmo na disputa, mas ele respondia apenas com ‘fica tranquilo, fica calmo. Porém, o cronograma da disputa é sempre fechado antes mesmo da Dança dos Famosos ser anunciada.

“A gente sabe do ritmo no início da semana, para começar os ensaios. Toda vez que isso ocorria, as minhas redes sociais lotavam de pedidos dos seguidores pelo brega. Os programas, antes de iniciarem a edição, já estão todos estruturados, mas esse ano, acho que eles olharam com mais carinho para o nosso estilo, com vídeos e pesquisas, entendendo sobre a nossa cultura. Isso é um total reconhecimento, para além do meu trabalho, mas para os artistas em geral”, contou.

O competidor é um representante nato da cultura paraense. As suas redes sociais são lotadas de vídeos coreografados em pontos turísticos do Pará. “Eu tenho um trabalho de ir as esses lugares para gravar naquele sol de 14h/15h, é quando estou gravando. E todo esse desgastes físico e emocional para fazer um conteúdo bacana, para colocar o brega em evidencia, chegou a esse momento magico. Valeu muito a pena a gente ter feito tudo isso!”, diz emocionado.

No dia 21, Rolon Ho e sua parceira Priscila Fantin voltam da repescagem para buscar uma vaga da disputa da Dança dos Famosos.