Rolon Ho marca presença em festa de Rafa Kalimann para elenco da 'Dança dos Famosos'

A influencer e ex-BBB Rafa Kalimann abriu sua mansão para receber os participantes da “Dança dos Famosos”, quadro do “Domingão com Huck”, da Globo. Na noite desta quinta-feira, 23, ocorreu uma festança daquelas para reunir a galera.

O paraense Rolon Ho estava por lá e em vários vídeos compartilhados pelos integrantes do elenco da atual, ele aparece “metendo dança”. Além disso, ele ainda soltou a voz no karaokê.

VEJA MAIS

Este é o segundo ano que Rolon Ho faz parte da “Dança dos Famosos”. No ano passado ele dançou com Jojo Todynho e este ano, ele está no grupo que tem os famosos: Guito, Priscila Fantin, Linn da Quebrada e Nattan.