Um ano após a ‘Dança dos Famosos’, Rolon Ho colhe frutos de participação

O coreógrafo e professor paraense Rolon Ho ficou conhecido nacionalmente com a sua participação na 'Dança dos Famosos' de 2022. Ele e Jojo Todynho, a sua dupla, ficaram em sexto lugar geral e entregaram muita diversão e comprometimento, além de terem fortalecido uma amizade.

VEJA MAIS

“A ‘Dança dos Famosos’ mudou a tua vida pessoal e profissional, completamente. Ela sempre esteve entre os meus objetivos, como eu já ganhei vários concursos nacionais, participei de vários festivais sendo campeão, como convidado, como professor, já ganhei concurso de gafieira, faltava isso. Para mim é um marco, é muito valioso e a ‘Dança’ veio para carimbar esse momento e me fortalecer como profissional, e dentro do Norte, para mostrar que podemos fazer um trabalho de qualidade”, disse.

Depois de ganhar destaque em rede nacional, mostrar tanta simpatia e profissionalismo, e ser elogiado pelos jurados Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha, Rolon Ho também ganhou o carinho do público. “Em todos os lugares que vou, levo meus filhos para passear, sempre tem alguém me parando para bater uma foto, para falar sobre dança, para pedir informação da minha academia. Isso é muito legal”, conta.

Quando Jojo foi anunciada como sua dupla, o público vibrou, pela simpatia da funkeira. Muito se esperava da dupla e de como Rolon Ho iria conduzir as coreografias. “A gente construiu uma amizade muito grande, temos contato até hoje. Ela é incrível, me deixou muito à vontade, me chama para sua casa, me convidava para festas. De fato, o meu trabalho na ‘Dança’ foi em cima dela, em como poderia fazer ela aparecer, se divertir, porque ela estava bastante receosa, achando que seria a primeira eliminada”, relembra,

“A gente ficou em sexto colocado, isso foi uma vitória muito grande. Fico muito feliz e satisfeito com esse resultado. Acredito que nada é perfeito e que sempre podemos melhorar, mas eu sempre realizava ajustes para melhorar a cada ensaio”, acrescenta.

Neste domingo, 12, estreia uma nova temporada, bastante aguardada pelos telespectadores. Com uma nova dinâmica, tendo a disputa iniciada em grupo. As regras serão anunciadas pelo apresentador Luciano Huck.

“Se eu pudesse participar de novo, ousaria um pouco mais. Quando eu ouvia o Carlinho de Jesus, que sempre foi o ícone da dança de salão no mundo e para mim é uma referência, é um sonho realizado. Ter essa grande referência da dança nacional falar sobre o meu trabalho, na televisão para todo mundo ouvir, não tem cachê que pague isso”, finaliza.