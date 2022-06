Jojo Todynho e Rolon Ho são eliminados do 'Dança dos Famosos'; cantora pede emprego na Globo

Jojo Todynho foi a eliminada da Dança dos Famosos, do "Domingão com Huck". A cantora foi classificada com 57,7 pontos, a menor numeração, e deixou a disputa junto com sua dupla, Rolon Ho. Ela foi elogiada pelo apresentador, Luciano Huck, e pediu uma vaga no "BBB". "Com todo respeito ao seu marido, você é uma delícia. Ter você no 'Domingão' foi um privilégio para mim. Você é inteligente, sagaz, esperta, rápida... Você é um talento, Jordana. Espero te ver aqui muitas vezes em muitas outras situações", disse Huck.

Jojo expressou toda a gratidão e acrescentou: "vou aproveitar [o espaço] aqui: Globo, me contrata. Boninho, me bota no 'BBB', numa novela, por favor".

