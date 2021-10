Jojo Todynho traiu ex-namorado em viagem a Paris

Jojo Todynho teve um relacionamento curto com Márcio Felipe, que durou pouco mais de um mês. A vencedora de A Fazenda 12 vem a público revelar o motivo do rompimento: "Querm vacilou foi eu". Durante uma viagem que realizou para acompanhar a New York Fashion Week na França, a funkeira traiu o namorado.

A artista confessou o esquema em resposta aos fãs no Instagram. Sem rodeios, a campeã disse que traiu o então namorado na viagem internacional.

Jojo chegou a postar um vídeo dela passeando na calçada da Cidade Luz, próximo ao Arco do Triunfo. Ela legendou: "soltinha, soltinha na noite de Paris".