A revista "Playboy" fez parte da vida de muita gente ao redor do mundo. Em 2025, ela completaria meio século de existência no Brasil. Porém, a revista deixou de ser publicada em 2017. Para celebrar e relembrar os cliques artísticos das celebridades nuas, os fãs elegeram os 50 melhores ensaios.

Um dos leitores assíduos da "Playboy" é Lucas Hit. Ele idealizou o raking em homenagem à revista e explicou o trabalho árduo que teve para selecionar apenas 50, dentre quase 500 edições lançadas. "Não foi uma tarefa fácil, o trabalho ficou por conta de 50 jurados, colecionadores da revista, especialistas no assunto, os mais participativos e importantes membros aqui do Clube da VIP", explicou.

VEJA MAIS

Revista Playboy: Leitores elegem os 50 melhores ensaios em comemoração aos 50 anos da revista Foto / JR Duran/ divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Foto / Jacques Dequeker Divulgação Foto / Bob Wolfenson / Playboy Divulgação Foto / Bob Wolfenson Foto / Bob Wolfenson/ Reprodução/ Instagram Divulgação

Ranking dos 50 melhores ensaios da "Playboy"

1º Lugar - Maitê Proença (1996)

Maitê Proença em ensaio da Revista Playboy (Foto: Bob Wolfenson / Reprodução / Instagram @bobwolfenson)

Este ensaio representou a quebra de paradigma nos ensaios da Revista Playboy. Maitê Proença, hoje com 67 anos, foi fotografada na Sicília ao lado de moradores da região, no Sul da Itália.

O fotógrafo responsável pelos cliques, Bob Wolfenson, explicou sobre o ensaio numa entrevista concedida em 2021: "Rompi com um tipo de fotografia que se fazia para a 'Playboy', que seguia uma cartilha: você tinha que ter duas fotos de peito, três de bunda, quatro de costas. O trabalho que eu fiz com a Maitê Proença, na Sicília, na Itália, em 1996 foi diferente. A gente incluiu as pessoas locais e também uma espécie de atmosfera neorrealista. Foi uma coisa inédita. Não há precedentes na história da 'Playboy'

mundial".

Wolfenson figura no pódio com outro ensaio. O ensaio de Vera Fischer em Paris, que está em terceiro lugar. Além desse, em quarto lugar está o ensaio de Alessandra Negrini pelas ruas do Rio de Janeiro.

2º Lugar - Adriane Galisteu (1995)

O ensaio da apresentadora Adriane Galisteu na Grécia está em segundo lugar no ranking comemorativo de 50 anos da revista "Playboy". Nessa edição, ela posou nua um ano após a morte de Ayrton Senna.

O fotógrafo JR Duran foi quem tirou as fotos da edição mais vendida de todos os tempos até aquele momento. O recorde só superado na edição protagonizada por Joana Prado, a "Feiticeira", em 1999.

Uma das fotos deste ensaio ficou marcada na história: Galisteu se depilando é uma memória que muitos leitores têm.

Confira a lista completa dos 50 melhores ensaios da "Playboy"

Alessandra Negrini pelas ruas do Rio de Janeiro pelo ensaio da Revista Playboy (Foto: Bob Wolfenson / Reprodução / Instagram @bobwolfenson)

Maitê Proença (agosto 1996) Adriane Galisteu (agosto 1995) Vera Fischer (janeiro 2000) Alessandra Negrini (abril 2000) Ângela Vieira (outubro 1999) Paula Burlamaqui (maio 1996) Mylla Christie (novembro 1997) Tatiana Issa (março 1998) Marisa Orth (agosto 1997) Christiane Torloni (novembro 1984) Carol Castro (agosto 2008) Isabel Fillardis (novembro 1996) Joana Prado (agosto 2000) Scheilas (setembro 1999) Regiane Alves (agosto 2003) Cleo Pires (agosto 2010, por Jacques Dekequer) Sheila Mello (novembro 1998) Flávia Alessandra (agosto 2006) Suzana Alves (março 2000) Fernanda Young (novembro 2009) Nanda Costa (agosto 2013) Deborah Secco (agosto 1999) Maitê Proença (fevereiro 1987) Malu Bailo (julho 1997) Joana Prado (dezembro 1999) Luma de Oliveira (janeiro 2005) Adriane Galisteu (agosto 2011) Danielle Winits (agosto 1998) Alexia Dechamps (março 1995) Cléo Brandão (maio 1999) Bruna Lombardi (março 1991) Luize Altenhofen (janeiro 2001) Cleo Pires (agosto 2010, por Bob Wolfenson) Claudia Ohana (novembro 2008) Carla Perez (dezembro 2000) Scheila Carvalho (fevereiro 1998) Andressa Ribeiro (janeiro 2011) Claudia Liz (agosto 1991) Deborah Secco (agosto 2002) Scheila Carvalho (novembro 2000) Franciely Freduzeski (julho 2002) Mariana Kupfer (novembro 2005) Rita Guedes (março 2006) Lidia Brondi (agosto 1987) Luciana Vendramini (dezembro 2003) Cristiana Oliveira (fevereiro 1992) Reneé de Vielmond (agosto 1986) Andrea Guerra (maio 1998) Sandra Bréa (junho 1981) Doris Giesse (novembro 1990)

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)