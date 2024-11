Alessandra Negrini engata romance com personal trainer; saiba quem é

A atriz Alessandra Negrini foi flagrada em uma viagem para lá de romântica com o seu personal trainer Marcelo Moreno, no Ceará. Segundo o colunista Léo Dias, a famosa e Moreno estariam apaixonados e namorando. Nas imagens publicadas em seu feed, a artista aparece curtindo o mar do Nordeste ao lado do novo affair.

VEJA MAIS

Alessandra chegou a compartilhar uma foto ao lado de Marcelo e de amigos durante a viagem, despertando a curiosidade dos seguidores sobre o suposto romance.

Em outras fotos da viagem que circulam na web, os dois aparecem juntos e sozinhos na água. Segundo fontes próximas ao casal, o relacionamento dos dois é recente, mas a dupla já demonstra bastante sintonia quando está junto.