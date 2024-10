Alessandra Negrini responde a Tatá Werneck se ficaria com Rafa Vitti e surpreende

Durante o programa Lady Night, da apresentadora Tatá Werneck, a atriz Alessandra Negrini ficou conectada à máquina da verdade e teve que responder se ficaria com o marido de Tatá, Rafa Vitti. Aproveitando que estava num papo descontraído com uma amiga, a atriz afirmou que não ficaria com o marido da apresentadora, em respeito a ela. "Não, não ficaria porque é seu marido, por respeito a você", explicou a atriz.

Com muito bom humor e ainda curiosa, Tatá perguntou se a atriz ficaria com ele caso o casamento viesse a terminar. Alessandra não descartou a ideia: "Não seria impossível. Se você deixasse. Estou dizendo que você tem um bom marido". Em tom de brincadeira, Tatá disse: Se eu terminar com ele e ele aparecer com você, vou ficar muito na merd*", completou a apresentadora.

*Rafael Lédo, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com