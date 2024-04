‘Vontade de mandar tomar no c*', desabafa Alessandra Negrini ao comentar sobre 'notícia'

Alessandra Negrini desabafou, nesta sexta-feira (19/4), nas redes sociais, após ler uma notícia “machista, sexista e etarista” a respeito dela. No perfil no Instagram, a atriz publicou um vídeo comentando sobre o texto, que segundo a atriz, fala desnecessariamente sobre a sua idade e a roupa que usava em um encontro com os amigos. “Alessandra Negrini se esbalda em noitada com Rael e amigos, de shortinho e barriga de fora”, diz a manchete.

“Porque será que eu me espantei com essa notícia, né? ‘Shortinho e barriga de fora’, porque será que isso veio escrito?”, começa ela. “Isso é uma questão? Por que, hein? Por acaso tava nevando lá fora? Porque se estivesse, eu usar shortinho e barriga de fora acho que realmente é notícia”, continuou.

Em seguida, a artista continua analisando a matéria e crítica um trecho em que a idade é mencionada na mesma frase onde o autor cita a roupa usada por ela. “O brother que escreveu essa matéria, eu imagino que seja um homem… pode ser uma mulher também, mas de qualquer forma a matéria tem um tom que deve ter sido escrita por uma pessoa que acha que uma mulher de 53 anos dançar de shortinho é algo a ser comentado”, disse.

“A vontade que eu tinha era de mandar a pessoa que fez essa matéria tomar no c*, mas eu não posso fazer isso. Uma pessoa séria, que se esbalda em uma noitada de barriguinha de fora, não pode fazer uma coisa dessas”, ironizou a atriz.

Por fim, Negrini manda um ‘recado’ para o autor do texto. “Vou te falar: A gente, mulher, nós estamos ficando de saco cheio. Estamos muito mais na frente e livre do que vocês que ficam escrevendo essas porcarias de matéria”, finalizou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)