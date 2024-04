Ex-BBB Ariadna Arantes compartilha foto sensual com look decotado e desabafa: 'Me sinto deprimida'

Ariadna Arantes, de 39 anos, compartilhou em suas redes sociais nesta quinta-feira (19) um novo clique de um ensaio sensual. Na imagem ousada, a ex-BBB 11 aparece usando um body com recortes e um superdecote, luvas vermelhas e, para completar a produção, um batom da mesma cor. Nos stories, Ariadna também publicou um desabafo aos seus seguidores.

Na publicação, os fãs não pouparam elogios. "Maravilhosa" e "Belíssima", foram alguns dos comentários que a modelo recebeu. Uma seguidora aproveitou para perguntar se Ariadna havia sido convidada para o programa Conversa com Bial, que recebeu ex-BBBs na plateia. No entanto, a modelo respondeu apenas "não", sem entrar em detalhes.

Ela também foi questionada pelo seu sumiço das redes sociais nos últimos tempos. "Quando abro o Instagram, eu me sinto deprimida. Vejo alguns comentários de pessoas em relação a outros e isso tem me causado grande tristeza", explicou em seus stories.

"As pessoas estão doentes, cheias de ódio e adoecendo pessoas que consomem internet. Não esperem muito de mim. Estou focada em preservar minha saúde mental e me poupar dessa energia negativa e caótica que a internet vem me causando", desabafou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)