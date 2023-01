Ariadna, do BBB 11, posa nua para divulgar perfil em site de conteúdo adulto

Ariadna Arantes, de 39 anos, a primeira transexual a participar do Big Brother Brasil, divulgou em suas redes sociais que está iniciando carreira no OnlyFans, site de conteúdo adulto. Em um vídeo no Instagram, ela aparece nua no banheiro. O material é para divulgar o perfil recém-criado na plataforma.

Em um vídeo, a participante do "BBB 11" avisou como funcionará o seu perfil e o que os assinantes podem esperar: “Deixando claro que vai ser ‘hard’, não vai ser coisinha leve não, vai ser coisa pesada".

VEJA MAIS

A ex-BBB ainda aproveitou para rebater as críticas que vem recebendo por decidir lucrar com a venda de nudes na internet.

“Essa cancelada ex-BBB e ex-No Limite já viajou para 31 países, fala 4 idiomas, tem casa própria, um passaporte italiano, um diploma pela Kryolan Academy Make Up Artist, sete certificados na área de micropigmentação. Essa cancelada aqui faz o que quer com a vida. Essa cancelada aqui é livre.” rebateu Ariadna.

Recentemente, Ariadna deixou o Brasil e decidiu voltar para a Itália, onde morava até 2020. A maquiadora tentou se aventurar pela política ao cargo de deputada federal por São Paulo, mas não obteve sucesso, tendo recebido 4.885 votos.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)