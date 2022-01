Ariadna, primeira trans do 'BBB', fala sobre traumas do programa e apoia Linn da Quebrada

Ariadna Arantes já escolheu a participante preferida no "Big Brother Brasil 22". A ex-BBB 11, que foi a primeira trans a entrar no reality, já declarou apoio a Linn da Quebrada e espera que ela consiga dar continuidade aos debates sobre a comunidade LGBTQIA+ dentro do programa.

VEJA MAIS

Mesmo tendo declarado que sofreu transfobia dentro do reality, Ariadna diz acreditar que Linn seguirá um caminho feliz e diferente, e espera que ela tenha um destaque positivo

"Quando soube da participação dela fiquei muito feliz. Já estava mais do que na hora da gente ter essa representatividade", declara.

Para Ariadna, Linn tem tudo para se sentir segura dentro do BBB 22, uma vez que o público já a conhece fora do programa e acompanha o trabalho que sister possui na música. A ex-BBB 11 ainda chegou a lembrar de alguns traumas e de que foi muito julgada por não ter revelado sua sexualidade quando entrou no reality, o que Linn não precisará passar.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web Vanessa Pnheiro).