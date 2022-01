Linn da Quebrada, do ‘BBB 22’, diz que sua participação será ‘icônica’

Saiu mais um nome do Time Camarote, do ‘BBB 22’. Linn da Quebrada é atriz e cantora natural de São Paulo.

Estima-se que serão ao todo 22 participantes nesta edição. Os confinados foram divididos em dois grupos, os Pipocas e os Camarotes, formados apenas por famosos.

Linn da Quebrada

Atriz e cantora, Linn da Quebrada tem 31 anos, nasceu na capital de São Paulo, mas cresceu no interior do estado. Iniciou a carreira artística como performer, e, na adolescência, também foi auxiliar de cabeleireira. Sua primeira música autoral foi lançada em 2016, com o título “Enviadescer”, e logo após vieram outros singles de sucesso. Em 2019, estreou como atriz na série da TV Globo ‘Segunda Chamada’, interpretando Natasha e é apresentadora do programa ‘TransMissão’, do Canal Brasil. No cinema, protagonizou o premiado documentário “Bixa Travesty”, em que relata sua trajetória de enfrentamento ao machismo e diversas formas de transfobia. Com este projeto, conquistou o Teddy Awards de Melhor Documentário Estrangeiro, em Berlim. No trabalho e na vida, também é conhecida pelo ativismo social em favor das minorias.

Linn diz que gosta muito de escrever e suas composições têm um objetivo importante: “Canto na intenção de ouvir aquilo que não ouvia antes. “E eu sou uma exceção. A grande maioria das travestis não tem a possibilidade de trabalhar, de atuar, de ter dignidade na sociedade”. Convidada para entrar no grupo Camarote do BBB 22, já avisa que para “colar com ela”, tem que ser sincero, honesto e saber jogar. Revela que, antes da fama, já quis se inscrever no programa. Agora como convidada, está animada para participar e ainda observa que são dois jogos acontecendo ao mesmo tempo: a convivência com os demais participantes e a relação com o público.

Fã do BBB, Linn quer viver a experiência integral de participante, que deseja dançar muito nas festas e dar o máximo de si nas provas de resistência. “Eu sou uma grande fã desse programa. Vai ser a experiência mais icônica da minha vida!”, comemora.