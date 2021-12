Em visita a Belém, ex-BBB Ariadna elogia ‘unha de caranguejo' e pimenta de tucupi: ‘Maravilhosos'

A ex-BBB Ariadna Arantes visitou a capital paraense na última quarta-feira (22). Ela esteve em Belém a convite do paraense Hadson, o Hadballa - que participou da edição 2020 do Big Brother Brasil - para marcar presença em um futebol solidário. Nos Stories do Instagram, a morena afirmou ter ficado encantada pela capital e manifestou o desejo de conhecer as ‘divas’ Leona Vingativa e Paulo Colucci, conhecido como "Aleijada Hipócrita".

Em um publicação feita nas redes sociais, Ariadna aparece posando na Estação das Docas, um dos pontos turísticos da cidade. Na legenda, ela disse que ‘amou conhecer um pouquinho de tudo’ de Belém. “Mesmo rápido, foi um prazer conhecer um pedacinho de Belém do Pará. Viajar, conhecer outras terras, culturas, novas pessoas e histórias me fascinam”, escreveu.

Ainda no post, a ex-BBB contou aos seguidores que iria sair à noite para saborear a gastronomia paraense. Mais tarde, ela publicou uma série de Stories jantando na companhia de Hadson em um restaurante localizado na travessa Almirante Wandenkolk,. No local, Ariadna aparece comendo a famosa ‘Unha de caranguejo’ e provando uma pimenta com molho de tucupi.

“Muito bom, gente! Pimenta maravilhosa”, elogiou a ex-sister.