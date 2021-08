‘Achei que fosse morrer’, desabafou a ex-BBB Ariadna após se internar infectada pela covid-19

A ex-BBB Ariadna, que vive na Itália, utilizou as redes sociais nesta terça-feira (27), para fazer um longo desabafo sobre o período que testou positivo para a Covid-19, há mais de um ano, e precisou ficar internada em um hospital do país europeu. As informações são da Revista Quem.

Em uma série de fotos tiradas durante o isolamento na área hospitalar, a modelo retratou a angústia de ter sido contaminada por uma doença, até então, misteriosa para muitos.

"Foram 13 dias no hospital. Mais de 10 exames do PCR e eles não tem pena pra enfiar aquele negócio no nariz não tá? Italianos são super indelicados. Pois bem. Fiquei horas isolada em uma sala que não tava higienizada esperando meu resultado. Só falavam comigo por uma câmera e um microfone. Depois de 3 testes feitos, eu chorava de dor no nariz. Ninguém me confirmou só me transferiram de hospital isso já era meia noite. Sem me alimentar o dia todo, fraca e sozinha", iniciou.

Na legenda da publicação, Ariadna também revelou ter medo de não resistir à doença. “Achei que fosse morrer e já dei todas as minhas senhas a minha irmã Renata. Mas não precisei ser entubada. Respondi bem aos medicamentos. Mas tiveram que interromper, por conta do meu fígado", explicou, em outro trecho.

A ex-sister concluiu explicando que precisou terminar o tratamento em casa, e ficou mais 14 dias longe do convívio familiar. Agora, ela afirmou torcer para que “esse pesadelo acabe logo”.