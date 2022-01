Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar entraram no BBB22

Finalmente Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar entraram no Big Brother Brasil 22. Na tarde desta quinta-feira, 20. Linn da Quebrada foi a primeira a entra na casa: “foi ai que pediram mais uma participante?”.

Em seguida foi a vez de Arthur Aguiar e depois Jade Picon.

Os brothers estavam na academia conversando quando chegaram os novatos e ficaram euforicos. A surpresa era em saber onde eles estavam.

O cantor explicou que eles estavam no hotel por terem sido infectados pela Covid-19. Ele disse que o pior momento foi quando no local recebeu a informação de que não estaria na estreia do programa.

Ao entrar, Jade se emocionou batente, chorou e foi abraçar os seus velhos conhecidos.