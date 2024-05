Seguidores cobram ator da Globo após suposto calote em paraense: 'Tu sabe quanto tá o açaí?'

Seguidores estão cobrando o pagamento de um paraense após um suposto calote envolvendo um artista da Globo. Danilo Costa, que trabalha como garoto de programa, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para falar sobre a situação entre ele e o ator Jesuíta Barbosa.

Segundo relatos do rapaz, na última quinta-feira (02/05), Jesuíta teria contratado os serviços do profissional para passar a noite, dormiu e, no dia seguinte, desapareceu sem efetuar o pagamento combinado pelo serviço prestado. O ator foi acusado de dever R$ 1.200 ao garoto de programa, considerando que a taxa horária do profissional é de aproximadamente R$ 200.

Nas redes sociais do ator, os internautas publicaram comentários cobrando o pagamento de Danilo. "Faz o pix do boy kkkkk", escreveu um. "Bora mano, paga nosso amigo paraense, tu sabe quanto tá custando um litro de açaí em Belém? 40 conto mano, o rapaz precisa comprar o açaí dele cara 😢", comentou outro. "DANDO CLOSE DEVENDO OS OUTROS, CADE O PIX DO MANO ???", publicou outro.

