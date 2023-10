Homem finge ataque cardíaco para dar calote em 20 restaurantes na Espanha

Um homem fingiu ter ataques cardíacos em 20 restaurantes de alto padrão na Espanha para não paga a conta. O golpista de 50 anos, foi preso pelas autoridades espanholas no mês passado na cidade de Alicante, após tentar sair de outro estabelecimento tentando usar a mesma tática.

O gerente do restaurante, Moisés Doménec, afirmou em entrevista à agência de notícias espanhola EFE que o homem pediu dois uísques e paella de frutos do mar no El Buen Corner e disse que iria pegar em dinheiro no seu quarto de hotel. Porém, os funcionários do local não deixaram ele sair sem pagar a conta. Foi então que o “cliente” começou a fingir que estava passando mal.

A polícia foi chamada e como o golpista já era conhecido pelas autoridades locais por práticas semelhantes, foi detido imediatamente. Segundo um policial, o "caloteiro" tinha o hábito de pedir o mesmo prato nos restaurantes.

Na época em que foi preso, o golpista devia uma pequena quantia a cada estabelecimento, mas, mesmo assim, foi solto. Agora, os restaurantes caloteados se uniram para pedir uma pena mais severa para o homem, alegando que os prejuízos chegam a 666 euros (cerca de R$ 3.552), conforme relatado pelo Daily Mail.