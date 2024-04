Papa Francisco recebe Dilma Rouseff no Vaticano e faz pedido: 'Reze por mim que eu rezo por você'

O Papa Francisco recebeu neste sábado (27), no Vaticano, a ex-presidente do Brasil e atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) Dilma Rousseff.

“Bem-vinda! Que prazer revê-la.”, disse o Papa. Segundo o Vaticano, Dilma foi a primeira chefe de governo a receber Francisco em viagem internacional após ele se tornar pontífice, em 2013.

O Vaticano também informou que Dilma deu ao papa o livro “Theodoro Sampaio. Nos sertões e na cidade”, de Ademir Pereira dos Santos e recebeu de presente do religioso a encíclica “Laudato si", a exortação apostólica “Laudate Deum” e uma escultura em bronze.

No final, Francisco pediu: "Reze por mim e eu rezo por você". "Estou rezando", respondeu a ex-presidente.

Este é quarto encontro entre Francisco e Dilma. Em março de 2013, o Papa recebeu a ex-presidente para confirmar sua ida ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude, em julho do mesmo ano. Mais dois encontros também foram realizados no Vaticano e outro no Brasil.