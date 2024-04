Papa Francisco faz apelo contra ‘espiral de violência’ após ataque de Irã a Israel

Os conflitos entre Irã e Israel continuam repercutindo entre as autoridades de influência mundial. Na manhã deste domingo (14), o Papa Francisco fez um apelo pelo fim da guerra e se posicionou contra a atual ‘espiral de violência’. O pedido ocorreu durante a oração semanal Regina Coeli, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

“Faço um apelo urgente ao fim de qualquer ação que possa alimentar uma espiral de violência que corre o risco de arrastar o Médio Oriente para um conflito ainda maior”, declarou o pontífice.

O posicionamento pela paz do Papa Francisco ocorreu após Israel ser alvo de um ataque aéreo, de drones e mísseis, por parte do Irã neste domingo (noite de sábado, 13, no Brasil). De acordo com o Exército irsaelense, dezenas de drones teriam partido do Irã. "O Irã lançou mais de 100 drones contra Israel. Uma escalada grave e perigosa", disse o porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari.

A ação aumenta a escala de tensão grave e perigosa no oriente médio, alertam autoridades israelenses.