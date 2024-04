Terremotos assustam moradores de Nápoles e Florença, na Itália

Nápoles e Florença foram atingidas por terremotos na manhã deste sábado (27), deixando moradores assustados. Apesar do susto, as autoridades locais estão monitorando de perto a situação e pedem calma à população, destacando que não houve danos significativos e que estão prontas para agir caso seja necessário.

Em Florença, no norte da Itália, um sismo de magnitude 3.0 foi registrado na região de Barberino di Mugello, com seu epicentro ​localizado a 10 quilômetros de profundidade.

Enquanto isso, em Nápoles, no sul do país, um terremoto de magnitude 3.9 teve seu epicentro na região dos Campi Flegrei, uma área situada em um antigo vulcão no Golfo de Pozzuoli. O tremor acordou os moradores antes das 6 horas da manhã (horário local), levando várias pessoas, assustadas, a saírem às ruas em Bacoli, um dos bairros afetados.

Os prefeitos de Pozzuoli, Gigi Manzoni, e Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, buscaram tranquilizar a população após o susto.

"O tremor desta manhã foi forte. Como acontece nessas ocasiões, mobilizamos imediatamente os voluntários da Proteção Civil e a Polícia Municipal", declarou Manzoni.

Della Ragione também comentou sobre a intensidade do terremoto: "Foi muito forte. Todos sentimos. E muitos tiveram medo. Quero tranquilizá-los imediatamente. Não há danos a pessoas ou coisas relatados. A situação está sob constante monitoramento. Eu entendo as preocupações."