Homem finge passar mal para não pagar conta de R$ 6 mil em bar

Um homem fingiu passar mal após gastar quase R$ 6 mil em um bar de Goiânia (GO), na sexta-feira (15). Ao receber a comanda com o valor da conta, o golpista encenou até um desmaio para fugir do pagamento. O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foi acionado e constatou a encenação. As informações são do portal R7.

Identificado como Ruan Pomponet Costa, ele dizia ser um ex-jogador de futebol aposentado devido a uma lesão nas pernas. O golpista convidou algumas mulheres que estavam no local para beber e comer com ele. O grupo consumiu bebidas alcoólicas, picanha, frutos do mar e outras coisas, que somaram quase R$ 6 mil.

O gerente do bar, Rodrigues Vieira, afirma que ele chegou por volta de 12h, para o almoço, e foi convidando mais pessoas para acompanhá-lo. Às 00h, as pessoas começaram a ir embora e o garçom fechou a conta. Ruan disse que ficaria mais um pouco, mas que pagaria em alguns minutos.

Em seguida, o homem se jogou no chão, como se estivesse passando mal. Os funcionários do estabelecimento ligaram para a emergência. Os profissionais de saúde examinaram Ruan e afirmaram que ele estava bem e o desmaio foi fingido.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou Ruan para a delegacia. A corporação afirma que ele é de Brasília e aplicou o mesmo golpe em outros Estados, como São Paulo, Minas Gerais, e até no Nordeste.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)