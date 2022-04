Mulher deixa o marido para casar com homem que conheceu no TikTok e leva golpe de R$20 mil

Uma mulher de 30 anos não imaginava que uma aventura de amor poderia sair tão cara. Natural da cidade de Patrocínio, no Alto Paranaíba, ela deixou o marido para se casar com um homem que conheceu no aplicativo TikTok e acabou perdendo R$ 20 mil. A vítima chegou a se mudar para Joinville, em Santa Catarina, mas voltou para a cidade natal no início desta semana, quando registrou o boletim de ocorrência afirmando ter sofrido um golpe. As informações são do Estado de Minas.

VEJA MAIS

A vítima relatou que, depois de conhecer o golpista na rede social, começou a conversar com ele pelo WhatsApp. No início, ela o presenteou com roupas, joias, celular, sapatos, relógios e óculos, além de bancar todas as "saídas" do casal. A mulher relatou também ter dado R$3 mil para que o "namorado" quitasse uma dívida de drogas.



A mulher só desconfiou que estava sendo vítima de um golpe durante conversa com a tia do suposto golpista, que teria disso que o sobrinho já havia enganado outras mulheres.

A mulher relatou ainda que tinha cerca de R$ 20 mil em uma conta bancária. Entretanto, o "amor" do casal acabou assim que o dinheiro também. Logo em seguida, o estelionatário pediu que a mulher voltasse à cidade de Patrocínio. Em Joinville, ela disse ter vivido em um hotel durante 20 dias.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que "a mulher, de 30 anos, registrou a ocorrência de um suposto crime de estelionato, na segunda-feira (4), em uma base da Polícia Militar, em Patrocínio".

A PCMG também orientou "que a vítima compareça à Delegacia de Polícia mais próxima de sua residência para propor a devida representação criminal, conforme previsão legal, bem como apresente as provas e documentos que possibilitem a coleta de indícios de materialidade e autoria".

"A Polícia Civil ressalta que o delito de estelionato, em razão de mudanças na legislação vigente, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima para início da investigação. A Polícia Civil também recomenda, por medida de segurança, que seja evitado o repasse de valores em dinheiro ou eletronicamente a pessoas conhecidas exclusivamente em relacionamentos amorosos via redes sociais" , finalizou a nota.