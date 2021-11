'Nudes' viram moeda de troca para 'estelionatário sentimental' que fez vítima no Pará

Um mandado de busca e apreensão contra um investigado pelos crimes de extorsão e estelionato foi cumprido pela Polícia Civil do Pará, na manhã desta quarta-feira (24). A ação ocorreu no âmbito da operação "Romance Scam", que foi cumprida por meio da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), na cidade de Campinas, em São Paulo.

As investigações tiveram início após uma vítima procurar uma unidade policial na capital paraense e denunciar que um relacionamento virtual que mantinha com o acusado terminou de uma maneira traumática. No relato, a mulher contou que o homem pedia transferências bancárias alegando que enviaria passagens aéreas e presentes que nunca foram recebidos. O homem também solicitava fotos íntimas da vítima que, depois, usou como munição para pedir dinheiro em troca de não divulgar o material.

"Cumprimos a primeira fase da operação e as investigações continuam com o objetivo de apurar e reprimir a prática de crimes de extorsão e 'estelionato sentimental' praticados por meios cibernéticos no estado do Pará", afirmou a delegada Lua Figueiredo, titular da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), que conduziu as investigações.

O levantamento realizado pela polícia indicou que o investigado morava no estado de São Paulo. Logo, foi representado ao Poder Judiciário pela expedição dos mandados, que foram cumpridos nesta primeira fase da operação.

No local foram apreendidos dispositivos eletrônicos, como aparelhos celulares, notebook, pen drives e HDs, além de diversos cartões bancários, os quais serão encaminhados à perícia técnica, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias dos crimes.

A operação contou com o apoio de policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais da Polícia Civil do Estado de São Paulo.