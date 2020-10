Menina de dois anos envia nudes da mãe enquanto brincava com celular

Uma mãe pegou um susto ao ver nudes seus serem enviados para contatos de uma rede social em que é usuária. A responsável pelo feito foi a própria filha, de apenas 2 anos, enquanto brincava com seu aparelho celular.

Enquanto brincava com o aparelho celular da mãe, uma bebê de apenas de 2 anos acabou fazendo nudes de sua genitora e mandou as imagens para os contatos da mãe em uma rede social. A genitora pegou o maior susto ao ver o que a criança tinha feito.

A pequena Carsyn enviou, para 15 contatos no Snapchat, uma foto nua da mãe, a norte-americana Emily Schmitt, 30 anos.

De acordo com a agência Kennedy News & Media, Emily deixou a menina brincar com seu celular enquanto secava o cabelo, mas não imaginava que a criança estava tirando fotos de seu bumbum.

A mãe, que tem outras três filhas e vive em Ohio, nos Estados Unidos, só percebeu quando foi avisada por amigos que receberam a mensagem. Além de pessoas próximas, ela diz que a foto também foi enviada a ex-colegas de trabalho e faculdade. Ao todo foram 15 pessoas que receberam a imagem.

“Eu literalmente acho que morri por um minuto e depois voltei à vida para poder contar às pessoas o que aconteceu”, lembra. "Felizmente foi o Snapchat, então temos que pensar nos pontos positivos. A foto não foi salva e ninguém fez uma captura de tela.”

Emily conta ainda que, no momento de desespero, se surpreendeu com a reação do marido. “Quando liguei para meu marido, Derek, ele caiu na gargalhada e disse: ‘Só mesmo Carsyn faria isso, estou chateado que ela não tenha enviado para mim'”, brincou.