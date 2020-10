Robô ‘tira’ a roupa de mais de 100 mil mulheres nas redes

Um relatório recente sobre atividades na internet aponta que mais de 100 mil fotos manipuladas de mulheres estão sendo compartilhadas online. Os nudes falsos são criados a partir de fotos verdadeiras enviadas por usuários à ferramenta do Telegram, um aplicativo de mensagens.

A ferramenta, que usa inteligência artificial, simula a retirada da roupa preenchendo o lugar da roupa por pele. Depois de o processo terminar, as imagens falsas podem ser espalhadas pelo Telegram.

A empresa Sensity, que fez o relatório sobre esse aumento de imagens tratadas pela ferramenta, alguns dos alvos "pareciam menores de idade".

A tecnologia usada é o “deepfakes”, a que normalmente tem sido usada para incluir digitalmente rostos de celebridades em videoclipes pornográficos. Mas, atualmente, há uma nova tendência, segundo o presidente-executivo da Sensity, Giorgio Patrini, de usar fotos de pessoas comuns.

"Ter uma conta nas redes sociais com fotos abertas ao público é o suficiente para que qualquer pessoa se torne um alvo", alertou.

Embora o resultado ainda não seja realista, apresentando distorções, esse tipo de simulação abre a discussão sobre invasão de privacidade, uso de imagens com conteúdo erótico sem permissão e bullying virtual, já que há implicações, estresse, como a surpresa da própria pessoa, da família ou de colegas de trabalho receberem uma foto do alvo manipulada pelo aplicativo.

Procurado pela reportagem para se posicionar, o Telegram não forneceu respostas.

Pedofilia

O relatório da Sensity apontou que desde o ano passado, mais de 100 mil mulheres tiveram imagens alteradas e compartilhadas publicamente, e que algumas das fotos pareciam retratar menores de idade, "sugerindo que alguns usuários usavam o robô principalmente para gerar e compartilhar conteúdo pedófilo".

Pelo mundo

Nina Schick, autora do livro “Deep Fakes and the Infocalypse”, afirma que as legislações dos países estão tentando acompanhar a ação dos deepfakes, que “estão em todo o mundo”.

"É apenas uma questão de tempo até que o conteúdo se torne mais sofisticado. O número de vídeos pornôs falsos parece estar dobrando a cada seis meses", disse ela. "Nossos sistemas legais não são adequados para essa questão. A sociedade está mudando mais rápido do que podemos imaginar devido a esses avanços tecnológicos exponenciais e nós, como sociedade, não decidimos como regulamentar isso. "É devastador para as vítimas de pornografia falsa. A vida delas pode virar completamente do avesso, pois elas se sentem violadas e humilhadas", completou.