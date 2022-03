Golpe da falsa ‘Helô’, assistente virtual do INSS: saiba como proteger o WhatsApp

Os beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) devem ficar atentos ao novo golpe da praça: o da falsa Helô, assistente virtual do INSS. Golpistas estão se passando pela suposta “central de atendimento”, aproveitando da imagem da personagem virtual para roubar dados dos aposentados. Saiba como estão ocorrendo as abordagens e os principais cuidados:

Os criminosos atuam por mensagens no WhatsApp. Por meio do aplicativo, são solicitados dados pessoais, fotos e documentos dos beneficiários. O INSS nega entrar em contato direto com a pessoa, e pede que bloqueiem imediatamente esse tipo de mensagem.

Veja dicas para não cair no golpe da Helô, no WhatsApp:

Os SMS usados pelo INSS são do 280-41;

O INSS convoca o cidadão para apresentar documentos pelo aplicativo “Meu INSS”. A verificação também ocorre pelo telefone 135;

Desconfie da linguagem informal usadas nas mensagens e ligações de atendentes;

Nunca compartilhe seu código de ativação de WhatsApp.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)