Qual o santo de hoje, 2 de julho? Veja a oração de São Bernardino Realino

No dia 2 de julho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Bernardino Realino, sacerdote jesuíta conhecido como o “Apóstolo de Lecce”, cidade à qual dedicou boa parte de sua vida e missão. Admirado por sua santidade ainda em vida, ele foi proclamado padroeiro da cidade italiana antes mesmo de falecer. Realino também é lembrado por sua atuação na administração pública, antes de se tornar religioso, o que o torna padroeiro de pessoas ligadas à administração e à gestão.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 2 de julho?

O santo celebrado neste dia, 2 de julho, é São Bernardino Realino, padroeiro das cidades de Lecce e Capri, na Itália. Também é considerado protetor de pessoas que atuam em áreas administrativas, em razão de seu passado como prefeito e auditor.

Sua história de conversão e dedicação aos pobres o tornou uma figura de grande veneração, especialmente entre os jesuítas.

Qual é a oração de São Bernardino Realino?

“Ó Deus, que destes a São Bernardino Realino um coração generoso e dedicado ao serviço do próximo, concedei-nos, por sua intercessão,

a graça de vivermos com caridade, humildade e fidelidade à Vossa vontade.

Fazei que também nós saibamos renunciar aos bens do mundo por amor ao Vosso Reino, servindo com alegria os que mais necessitam.

São Bernardino Realino, rogai por nós. Amém.”

Quem foi São Bernardino Realino?

São Bernardino Realino nasceu em 1º de dezembro de 1530, na ilha de Capri, em Nápoles, e teve uma formação sólida em filosofia, medicina e direito, estudando em Modena e na Universidade de Bolonha. Aos 25 anos, iniciou uma bem-sucedida carreira pública, ocupando cargos de prestígio como prefeito de diversas cidades italianas e auditor em Nápoles.

Sua fama de santidade era tão grande que, ao saberem de sua morte iminente, as autoridades da cidade foram ao seu leito para nomeá-lo oficialmente padroeiro de Lecce ainda em vida, o que ele aceitou com humildade. Beatificado em 1895 pelo Papa Leão XIII e canonizado em 1947 por Pio XII, São Bernardino Realino é lembrado como um exemplo de entrega total à missão divina, tanto no serviço aos pobres quanto na orientação espiritual de pessoas de todas as classes sociais.