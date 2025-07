VÍDEO: Homem é esfaqueado pela ex-mulher enquanto segurava filho de 11 meses no colo

Um homem de 30 anos, cuja identidade não foi revelada, morreu após ser esfaqueado pela ex-companheira dentro da própria casa, enquanto ele estava com o filho de 11 meses no colo .O crime aconteceu no bairro de Santana, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Além do bebê de 11 meses, outra criança, filha da mulher, também estava no ambiente. Saiba mais a seguir:

A motivação do crime teria partido do homem provocar a ex-companheira com uma peixeira. Em imagens divulgadas por câmeras da casa, é possível ver o casal sentado e o homem encostando constantemente a ponta da faca na mulher. Em outro flagra, o ex- casal já está de pé e discutindo na sala.

O rapaz estava com o filho no braço e a mulher segura uma faca pequena. Em meio a uma discussão acalorada, a mulher dá uma facada no peito do homem. Ele deixa o bebê no berço e corre para fora de casa. Minutos depois, a jovem retorna e pega o filho no braço.

Veja o vídeo:

O homem chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Em nota, a unidade de saúde informou que ele teve um "quadro de parada cardiorrespiratória após sofrer lesão por arma branca". A mulher, de 23 anos, foi presa em flagrante e alegou legítima defesa.

Por ser mãe de uma criança com menos de 6 anos, a jovem está em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e não teve o nome divulgado. A defesa da acusada alega que vai recorrer para que ela responda em liberdade.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)