'Golpista do Tinder brasileiro' está na mira da polícia; entenda o caso

O mineiro Rafael Correa de Paula, de 33 anos, é suspeito de tirar vantagens dos parceiros que conhecia em uma rede social de relacionamento. Após uma denúncia de um empresário e ex-companheiro, as polícias civis do Rio de Janeiro e São Paulo investigam o caso. As informações são do Estado de Minas.

Rafael ostentava uma vida de luxo, com roupas caras e viagens luxuosas pelo mundo. O mineiro se apresentava como herdeiro e administrador das fazendas da família. Segundo um empresário que foi vítima de Rafael, o suspeito prometia que conseguiria descontos com milhas aéreas que acumulava ao usar o cartão de crédito do alvo.

"No início, ele dizia cuidar da parte financeira das terras em que os pais criavam gado e cultivavam cana-de-açúcar, demonstrava circular na alta sociedade no eixo Rio-São Paulo e apresentava viagens com roteiros exclusivos e hotéis caríssimos", relatou a vítima ao jornal O Globo.

O empresário decidiu terminar o relacionamento quando percebeu que caiu em um golpe ao notar que havia gastado R$ 70 mil em quatro meses, entre despesas com passagens e hotéis.

O rompimento não foi aceito de forma pacífica por Rafael, que perseguiu e criou perfis falsos nas redes sociais para prejudicar o ex-namorado, além de utilizar os dados dele para fazer compras de alto custo e pedir estorno de contas já pagas.

O suposto golpista também tentou invadir o prédio em que a vítima mora, e foi denunciadoà polícia. Ele também responde por outros inquéritos. Rafael também é acusado de cometer violência psicológica, ameaça e constrangimento contra um ex-namorado, além de ser acusado de lesão corporal por, supostamente, ter dado um tapa no rosto de uma operadora de caixa de um supermercado.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)