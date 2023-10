Locutor de rodeio é preso por golpes em bares e prostíbulos; entenda o caso

Um locutor de rodeio, identificado como Charles Aparecido Guimarães Rocha, foi preso por aplicar golpes em pelo menos oito estabelecimentos comerciais. O caso aconteceu em Rio Verde, sudoeste de Goiás (GO), na última quarta-feira (18).

Segundo a Polícia Civil, os golpes eram executados da seguinte maneira: Charles ia até os estabelecimentos, usufruía dos serviços e, na hora de pagar, alegava que o cartão estava sem limite e que buscaria uma solução, mas nunca retornava. Apesar do crime ser "pequeno", o delegado do caso Guilherme Carvalho disse Charles o fazia com frequência.

"Ele é muito bom de papo. Fala que é locutor e fala muito bem. Na hora de pagar, ele fala que vai até o carro e some, não honra o compromisso", disse o delegado ao portal G1.

Charles já possui diversas passagens pela polícia por estelionato, desde 2017, e também por furto mediante fraude. Se condenado, ele poderá enfrentar penas de até 12 anos de prisão.

Após a prisão, um juiz estipulou uma fiança para Charles, cujo valor não foi divulgado, mas até o momento não foi paga, mantendo-o sob custódia. O advogado do locutor, Kleber Ioney, declarou que "a defesa somente vai se pronunciar sobre os fatos nos autos do processo, onde serão observados os princípios do contraditório e da ampla defesa."