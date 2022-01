Ex-bbb Ariadna disse que foi salva de transfobia por Bruna Marquezine

A ex-bbb Ariadna Arantes usou os stories para falar como Bruna Marquezine a ajudou durante uma situação transfóbica, no domingo (23).

As duas estavam participando do Bloco de Carnaval da Anitta. E no evento, a ex-sister encontrou pela primeira vez Bruna Marquezine e Rafa Kalimann.

Em determinado momento, o namorado de Ariadna foi ao banheiro. Sozinha, ela começou a ser importunada por outro rapaz. "Ele me olhava com nojo e foi mega inconveniente", revelou a ex-BBB.

Ela tentou sair da situação e nesse momento recebeu a ajuda de Marquezine: "Veio o segurança dela e afastou o cara de mim. Eu fui até ela e agradeci, segurou na minha mão e foi uma fofa. Daí a gente vê a sororidade, mesmo não me conhecendo, ela foi lá e me ajudou com essa agressão", agradeceu a influenciadora.