Ariadna, Linn da Quebrada... relembre trans que participaram do BBB e de outros reality shows

Com a entrada de Linn da Quebrada, na tarde desta quinta-feira, 20, na casa do “Big Brother Brasil”, muito se fala da participação de pessoas trans em reality shows no país. Apesar do grande destaque, a artista não é a primeira trans a entrar na "casa mais vigiada do Brasil".

Confira a lista:

Ariadna Arantes

Ariadna participou da décima primeira edição do “Big Brother Brasil”, e foi a primeira mulher transexual a entrar no reality. A maquiadora de 37 anos emocionou os colegas de confinamento e telespectadores ao afirmar, na sua saída do reality, ter orgulho de ter chegado até aquele lugar. Recentemente, a ex-BBB esteve em Belém e registrou o momento.

Bianca Soares

Bianca participou em 2004 do "Casa dos Artistas", programa de formação de atores do SBT. Ela foi a primeira mulher transexual a participar de um programa do gênero no mundo. A sua participação no reality deu o que falar, pois só se soube a respeito de sua sexualidade, após Bianca ter saído do programa. A revelação chocou a todos na época. Hoje ela vive uma vida longe da fama e trabalha como produtora de eventos. Assista o momento da revelação:

Nany People

Nany já era conhecida na mídia antes de entrar na "Fazenda", a humorista participou da edição do programa no ano de 2010, e foi a primeira mulher trans a participar do reality. Ela foi uma das participantes mais marcantes do confinamento devido ao seu comportamento extravagante.

Leonora Áquilla

Mais conhecida como Léo Áquila, a jornalista também participou de "A Fazenda 5". Além de obter o carinho dos fãs ao passar do programa, a modelo também chegou até a final, ficando em 3º lugar.

Linn da Quebrada

A cantora de 31 anos é a mais nova participante da vigésima segunda edição do "BBB" e a confirmação da sua participação já havia criado grande expectativa nos fãs. Linn também é atriz e já atuou em diversas produções, algumas da TV Globo. Em "Segunda Chamada", ela interpretava a personagem Natasha.