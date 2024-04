Bailarina do SBT pede demissão após piada racista de Ratinho

Cintia Mello, que trabalhava como bailarina do “Programa Ratinho", pediu demissão do lugar, após ser vítima de um comentário considerado racista pelo apresentador sobre seu cabelo. Na ocisão, ele debochou das madeixas da profissional, afirmando que tinha “piolho” e insinuou que seria uma peruca. Mello usou as redes sociais, nesta quinta-feira (18/04), para comunicar sua decisão.

Assista ao vídeo:

"Fui orientada a só me pronunciar quando eu estivesse firme em minhas convicções. Eu decidi me desligar do 'Programa do Ratinho'. Alguns dias atrás eu fui tragada por uma situação em que eu não escolhi passar e eu quero deixar bem claro aqui que eu tenho muito orgulho em ser uma mulher negra. Eu fui pega de surpresa por uma brincadeira inoportuna e, para mim, num momento contraditório, até porque foi feita por uma pessoa que sempre elogiou o meu cabelo natural", iniciou Cinthia.

Em seguida, a bailarina falou sobre como brincadeiras como aquela foram capazes de mexer com psicológico e também com sua vida profissional.

"Porque o meu constrangimento foi público, mas nada aconteceu. O pior, recebi olhares hostis de algumas pessoas, como se eu tivesse culpa de tudo aquilo que estava acontecendo. E ali eu percebi que ninguém se importava e que não era mais o meu lugar, pois eu sei distinguir muito bem gratidão de submissão. E como esses não são fáceis, eu preciso estar forte para cuidar da minha filha, eu sigo de cabeça erguida e de consciência limpa, porque eu tentei fazer o que eu achava ser correto. E, bola para a frente!", concluiu.