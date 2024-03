Thammy Miranda se irrita com comentário transfóbico de Ratinho e abandona entrevista no SBT

Thammy Miranda decidiu abandonar o Programa do Ratinho durante uma entrevista. O fato ocorreu após uma fala transfóbica por parte do apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, que comanda a atração. O filho de Gretchen daria uma entrevista para um quadro do programa que iria ao ar nesta quarta-feira (28), mas, desistiu após a fala preconceituosa do veterano.

De acordo com a coluna F5, da Folha de S. Paulo, o vereador já estava nos bastidores acompanhando o programa. Ao anunciar a entrevista, Ratinho disse: “Eu não sei se ele ou ela. É ele, né? É ele! É o Thammy! Agora ela tem barba, né?”.

Do camarim mesmo, Thammy anunciou que não daria mais a entrevista e que estava se retirando. “E do mesmo jeito que a gente chegou, estamos indo embora. Vou avisar vocês por aqui, porque deve sair que o Thammy ia entrar e não entrou. Me senti desrespeitado, com o início do programa, achei desnecessário. É um tipo de brincadeira que não cabe mais”, postou em um vídeo, nas redes sociais.

Ao decidir se pronunciar sobre o caso, Thammy ressaltou que não costuma militar, mas, ficou magoado pela forma como tudo aconteceu. “Vocês sabem que eu não sou do mimimi, só quero respeito”, reforçou. "Poxa, eu cuido de todo mundo. Eu topei vim no programa, pra fazer algo legal, pra dar entrevista, falar as coisas legais que eu venho fazendo, dos projetos legais que eu tenho, das pessoas que eu venho cuidando", argumentou.

Diante da repercussão do caso, os internautas também se manifestaram e muitos saíram em defesa do pai de Bento. “Que péssimo chamar um convidado e fazer uma ‘brincadeira’ desrespeitosa assim?”, “E tá no direito dele! Respeito é o mínimo, o básico!”, “Tá certíssimo não entrar no palco!”, “Piadinha dos anos 90 ele ainda acha que é engraçado” e “Convida a pessoa para fazer chacota? Está mais que certo”.

Porém, a ausência da atração após o anúncio feito ao público parece não ter incomodou o apresentador, que seguiu com o programa e não explicou o motivo do vereador não ter aparecido. A situação, no entanto, causou incômodo no SBT.

Ratinho e Thammy já tiveram divergências em outro momento, justamente por comentários preconceituosos por parte do apresentador. Em 2018, Ratinho se declarou “careta” ao tentar explicar porque não reconhecia o filho de Gretchen como homem.

“Eu não consigo entender. No ano passado, aquele rapaz… Pabllo Vittar, tem saco, eu vi. Tava na internet, eu vi. Ganhou como Melhor Cantora, mas não é cantora. É cantor. Quem tem saco é cantor. Agora o homem mais sexy é a Thammy? Ela não tem saco”, disparou. “Eu sou careta. Eu não vou mudar. Eu não faço questão de mudar”, finalizou.

O Supremo Tribunal Federal (STF) determina que atos de homofobia e transfobia sejam enquadrados como crime de injúria racial.