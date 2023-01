Thammy e Andressa Miranda celebram aniversário do filho em Belém e elogiam cidade: 'Amamos conhecer'

No Pará, o casal Thammy e Andressa Miranda aproveitou a estadia em Belém para antecipar as comemorações de aniversário de dois anos do filho Bento. A família veio a Belém para celebrar as festas de fim de ano ao lado de Gretchen, mãe de Thammy, que mora na capital paraense com o esposo Esdras de Souza.

Depois de passar a virada de ano no município de Salinópolis, a família voltou a Belém e compartilhou cliques de um jantar especial em um restaurante da capital paraense, onde celebraram os dois anos de Bento.

Gretchen, avó coruja, compartilhou um vídeo no restaurante junto com a família, e celebrou a vida do neto. "Olha a alegria do meu neto bento Miranda com o parabéns antecipado dele", escreveu.

Estadia em Belém

Thammy e Andressa também compartilharam fotos ao lado da família em seus perfis do Instagram, onde aparecem no restaurante e também na Estação das Docas, ponto turístico de Belém. Ambos agradeceram a estadia em Belém e disseram estar felizes com a experiência.

"Nós amamos conhecer Belém do Pará! Amamos cada cantinho que a gente passou! Muito bom poder aproveitar tudo isso com a minha família!", escreveu Thammy na legenda de sua postagem. "Fico feliz de vc ter gostado da minha nova terra", respondeu Gretchen em um comentário.