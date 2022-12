Atual namorado de Bia Miranda é irmão de ex da neta de Gretchen: ‘Vou dar em cima’

A influenciadora e semifinalista de “A Fazenda”, Bia Miranda, revelou que conheceu o atual noivo quando estava com seu irmão. Em entrevista ao podcast Link, a neta de Gretchen deu detalhes sobre o início do namoro com Gabriel Roza. As informações são da Contigo.

Na conversa, a modelo afirmou que achou o rapaz bonito logo de cara, mas, na ocasião, ele também namorava. A aproximação dos dois despertou ciúmes na garota com quem ele se relacionava na época. Ela foi até a casa de Bia Miranda tirar satisfações e armou um barraco.

“Eu falei: ‘Cara, eu não vou levar multa por sua causa. Tu abaixa seu tom, mas assim já que você está me acusando de uma coisa que eu não fiz, agora eu vou fazer. Então eu vou dar em cima dele’. Aí ela: ‘Tá bom quero ver’ e eu fiz, (ele) está comigo”, revelou ela.

Bia e Gabriel namoram desde o ano passado. Ele apoiou a jovem durante todo o período em que ela esteve no reality.