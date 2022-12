Neta de Gretchen, Bia Miranda gasta R$ 27 mil em procedimentos estéticos; compare

Após a participação em um reality show que lhe rendeu fama e visibilidade, a neta de Gretchen, Bia Miranda vem compartilhando o dia-a-dia com os seguidores. A novidade da semana foi realização de procedimentos estéticos que custaram a bagatela de R$ 27 mil em investimentos. Aos 18 anos, a ex-Fazenda surgiu com preenchimento labial e lentes de contato nos dentes, além de aplique nos cabelos. As informações são do site Quem.

A influencer, que tem 3 milhões de seguidores, contou que teve que enfrentar o medo de dentista para conseguir o resultado. "Eu tenho medo de dentista, vocês não têm noção. Perguntei tudo, nem a anestesia dói. Não dá nem para sentir", disse Bia nos Stories.

VEJA MAIS

Veja o antes e depois de Bia Miranda: