Bia Miranda mostra casa simples onde mora com noivo e fãs reagem: 'Humildade que duvidaram’

A ex-fazendeira Bia Miranda voltou para a casa pela primeira vez após o fim do reality show, na quarta-feira (21), e compartilhou como foi a recepção nos Stories do Instagram. Ela foi recebida pelos sogros, os pais de Gabriel Roza, e mostrou com mais detalhes onde mora, em Santa Cruz, bairro na zona oeste do Rio de Janeiro. As informações são do UOL.

Bia mostrou o quarto onde dormia com o namorado e o cunhado dela. Ela comentou que dormia no chão e brincava sobre a desarrumação do ambiente. "Não estava assim o quarto, mudou tudo. [...] É só homem [que estava aqui]. Então, é uma bagunça".

Um pouco mais tarde, a neta da cantora Gretchen levou os pais do namorado e o companheiro para jantar fora. "Já que a gente nunca foi", diz Bia.

Repercussão

Os vídeos publicados por Bia geraram grande repercussão nas redes sociais em torno da casa onde ela mora.

"A Bia Miranda mostrando nos stories a casa que ela mora com os sogros. O quarto que divide com o namorado e os irmãos dele, a humildade que tanto duvidaram no programa. Ela merece muito, a favela venceu", escreveu uma internauta.