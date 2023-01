Gretchen: cantora se envolve em confusão após PM usar a sua garagem para encher pneu

Gretchen vive mais um momento de tensão na sua residência localizada no bairro do Jurunas, em Belém. Após retornar das festas de fim de ano e de shows fora do Pará, ela precisou lidar mais uma vez com carros estacionados em frente à sua casa. Dessa vez com agravante: o veículo pertencia a Rotam (Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas”, da Polícia Militar.

O que causa transtornos para a moradora é que ao lado da sua residência tem uma borracharia, que constantemente usa o espaço da vizinhança para estacionar carros e realizar alguns serviços, o que causa desconforto, principalmente em Gretchen, já que os profissionais utilizam a frente da sua garagem para estacionarem carros.

A artista usou o seu perfil no Instagram para mostrar o que ocorreu na noite de ontem, 03. Em vídeos, ela expôs a viatura da PM, os policiais e o borracheiro. Em um dos relatos de Gretchen, ela disse que um agente de segurança teria sacado uma arma na intensão de intimidá-la.

VEJA MAIS

“Eu quero o responsável da Polícia Militar falando comigo, porque eu acabei de receber uma ameaça na minha porta, com o policial tirando a arma para mim. Vou mostrar o vídeo aqui, porque eu tenho tudo gravado pelas minhas câmeras, eu quero providencia com esse policial”, sinaliza a artista.

Em seguida ela publicou uma série de vídeos mostrando a ação, chegou inclusive, a mostrar quem seria o policial e os dados da viatura da Rotam.

“Os borracheiros acharam que só porque era a polícia, que eu não ia reclamar e eles pensaram assim: quero ver ela tirar a polícia daí, quero ver ela vim tirar a polícia da porta dela! É ai que eles se ferraram, porque polícia tem que cumprir lei e uma das leis é não parar na garagem de ninguém. Então, se vocês, borracheiros, acharam que eu não ia reclamar com a polícia, mais uma vez se enganaram comigo. Semob (Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém), eu quero providências. Seurb (Secretaria Municipal de Urbanismo), eu quero providências”, explica Gretchen.

ENTENDA

Ao longo de 2022, a cantora fez sucessivas reclamações em relações ao seu vizinhos. Uma borracharia, que é colada com a sua casa, usa constantemente o espaço da vizinhança para realizar pequenos serviços, como calibrar pneus.

Entre as confusões, ela expôe com frenquência bate-bocas com os profissionais, em várias tentativas de preservar o local que mora. Ela já até realizou um Boletim de Ocorrência sobre o caso.

Porém, o local usado com frequência é a garagem de Gretchen, o que causa diversas reclamações dela. Desde o início de 2022, ela expõe sobre a situação, inclusive, marca em várias postagens órgãos municipais e estaduais de fiscalização para possíveis providencias, mas até o momento nada foi feito e os transtornos continuam