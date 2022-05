Gretchen denuncia borracharia em Belém por estacionamento irregular em frente à sua casa

Nesta terça-feira, 3, Gretchen usou os Stories do Instagram para fazer uma denúncia de uma irregularidade em frente à sua casa, em Belém. Em uma série de vídeos, a cantora mostrou a situação de transtorno que uma borracharia causa.

Segundo a artista, os proprietários de carros que vão em busca de conserto na borracharia, estacionam em frente à sua casa mesmo tendo uma sinalização de que não é permitido estacionar.

"Eu estou aqui em frente à minha residência, e quero mostrar a vocês, da Semob [Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém], o que acontece aqui. Vocês estão vendo o carro parado na porta, onde tem o cone com a corrente, e os carros continuam parando", começa a cantora.

Ela ainda fez questão de mostrar todos os carros estacionados de forma irregular em local proibido e a frente da borracharia. "Eu estou denunciando esta borracharia por causa disso aqui, ó", continua ela mostrando o local.

Gretchen ainda conta que ninguém do estabelecimento respeita as autoridades e disse ter sido ignorada pelo proprietário do lugar. "Eu só lamento, porque se eles pensam que as coisas vão ficar assim, estão enganados porque não vai", afirma ela.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)