Gretchen já está em sua nova casa, em Belém, toda reformada. A cantora alugou o imóvel com o marido, o saxofonista Esdras Souza, no início do ano.

Gretchen fez um cantinho de oração e pendurou no corredor um quadro gigante do casal. A casa tem dois andares e piscina. A filha mais nova, Valentina, de 10 anos, também divide o lar, que antes morava na França.