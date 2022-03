Gretchen vai construir casa em Salinas de frente para praia e elogia região: ‘Eu amo’

A cantora Gretchen revelou que vai construir uma casa no município de Salinópolis, no nordeste do Pará. Nos últimos dias, a ‘Rainha do Rebolado' comprou um terreno no ‘Sal’ e já está planejando até os detalhes de como irá decorar a propriedade, que ficará de frente para uma praia.

Em entrevista ao OLiberal.com, nesta quinta-feira (10), Gretchen confirmou a compra, mas não quis dar detalhes do valor. Dentre os motivos para querer ter uma propriedade em Salinópolis, a cantora listou que o que mais chama atenção é o clima de veraneio e as praias paradisíacas do local. Além de poder se reunir com os amigos.

“[Comprei] pra férias e quando quiser descansar mesmo. Eu amo morar em Belém e minha casa nós fizemos do jeitinho que sonhamos”, diz, negando a possibilidade de ir embora da capital paraense.

Por causa das obras que ainda vão iniciar, Gretchen conta que não vai poder estrear a residência no mês de julho, no auge do verão, mas diz que já pensa em cada cantinho da nova morada.

A nova casa de Gretchen, em Salinas, vai ter uma decoração natural com muito verde, piscina e ventilação. "Estamos fazendo um projeto todo natural verde e como temos coqueiros no local queremos manter ele dentro do projeto. Ficará muito aconchegado. Com o nosso jeito de ser. Meu e do Esdras”, declara.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)