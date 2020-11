Gretchen dança carimbó junto com Esdras em Salinas; assista

Gretchen está se mostrando uma bela paraense, mesmo sendo carioca. A cantora e o marido, Esdras de Souza, foram flagrados dançando carimbó no Festival do Turu, em Salinas, nordeste do Estado.

O gingado do casal pôde ser visto por quem estava no bar curtindo a música típica.

Esdras está na banda que vai se apresentar na live de Fafá de Belém, em Salinas.