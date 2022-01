VÍDEO: Em viagem ao Pará, Thammy Miranda prova Cachaça de Jambu e elogia comida típica

A cantora Gretchen levou os filhos Giulia e Thammy Miranda e a nora, Andressa, que vieram passar o Réveillon em Salinas, nordeste paraense, para conhecer um restaurante de comidas regionais do Pará, em Belém, no último domingo (2). No almoço, a família Miranda provou a famosa Cachaça de Jambu, tacacá, caranguejo, farofa e bolinhos típicos, como o de peixe de maniçoba.

Nos Stories de Thammy, é possível ver a reação da esposa e da irmã dele ao degustar a bebida alcoólica feita com as folhas do jambu. "Eles estão querendo me embebedar aqui. Diz que fica tremendo a língua”, brincou, ao mostrar a garrafa.

"Olha, gente, deliciosa", elogiou Gretchen. "Eu gostei", complementou a esposa de Thammy.

Nas publicações seguintes, a mãe do político aparece ensinando as pessoas que estão na mesa a tomar a cachaça de forma correta. "Quando você tomar uma cachaça de jambu. Você não engole direto, porque ela treme e ela pode tremer na sua garganta. Você põe primeiro na boca, deixa um tempinho na língua e depois você engole", explicou Gretchen.

(Reprodução/ Redes sociais)

Nesta segunda-feira (3), a família Miranda seguiu curtindo um outro restaurante, também localizado na Região Metropolitana de Belém, e Thammy elogiou o prato servido: “Maravilhoso”.