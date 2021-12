Em Salinas, Gretchen brinca exibindo corpão em vídeo ao lado do marido; assista

Curtindo o final de ano com a família em Salinópolis, no Pará, Gretchen tem movimentado suas redes sociais com as famosas trends do TikTok. Nesta sexta-feira, 31, último dia do ano, ela divertiu os seguidores com novas postagens.

Em um dos vídeos, Gretchen faz uma brincadeira com o marido, Esdras, fazendo uma dança sensual em sua frente em um momento em que ele estava distraído. Só de maiô e mostrando o corpo escultural e bronzeado, Gretchen logo chama a atenção do marido. "Adoro pegar ele de surpresa", escreveu na legenda.

Assista:

Em outro vídeo também publicado nesta sexta-feira, Gretchen se diverte fazendo outra dancinha da rede social, desta vez ao lado dos filhos Thammy e Giulia Miranda. Assista: