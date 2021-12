Thammy Miranda passará o Réveillon em Salinas, no Pará

A influenciadora Andressa Ferreira veio acompanhada do marido, Thammy Miranda, aproveitar os últimos dias do ano e passar a virada do Ano Novo ao lado da sogra, Gretchen, em Salinópolis, no Pará. Em uma publicação feita nos stories, nos últimos dias, ela já havia revelado o destino de férias da família.

Na manhã desta quarta-feira (29), Andressa publicou alguns vídeos curtindo um dia de praia em família. No post, é possível ver Thammy, Gretchen e Esdras, marido da cantora, se divertindo na água com o filho do casal, o pequeno Bento. Confira:

“Gente, que praia linda é essa de Belém do Pará! Eu não conhecia Salinas. Você chega de carro. Bem 'desertona'. Nossa, incrível!", elogiou a morena.

Em seguida, Andressa mostra detalhes do caminho que segue até a casa em que a família está instalada. Ela elogiou o cenário paraense: “Nossa, que demais! Sensacional”, filmando o ambiente.