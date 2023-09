Ratinho será intimado em ação de R$ 500 mil movida por falas homofóbicas

O apresentador Ratinho, de 67, será intimado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) em ação por danos morais movida pelo ativista e deputado estadual suplente por São Paulo Agripino Magalhães Júnior (MDB-SP), que cobra R$ 500 mil.

O militante acionou o Ministério Público de São Paulo em junho, pelas falas homofóbicas no programa de televisão no SBT. No documento, o deputado estadual suplente pediu ao MP que apurasse a conduta do apresentador com base no crime de "praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional".

O denunciante solicita ainda uma retratação por parte do apresentador no programa, o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas tutelares. Segundo o site Splash, a assessoria de imprensa de Ratinho respondeu que o apresentador não se pronuncia sobre questões jurídicas.